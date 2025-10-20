Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 121 Sürücü Belgesine El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 121 sürücü belgesine el konulurken, 382 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 13-20 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 26 bin 745 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 bin 552 yük taşımacılığı yapan araç, bin 84 yolcu taşımacılığı yapan araç, 4 bin 432 alkol denetimi, bin 386 motosiklet ve 6 bin 523 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 163 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 6 bin 546 trafik cezası kesildi, 382 araç trafikten men edildi ve 121 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 60 yaralanmalı ve 58 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR