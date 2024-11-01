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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 11 Bin 698 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 11 Bin 698 Araç Kontrol Edildi
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimleri sonucunda 11 bin 698 aracın kontrolü yapıldı ve 3 bin 563 sürücüye çeşitli kural ihlalinden işlem uygulandı. Denetimlerde alkollü araç kullanma, hız kurallarını ihlal etme ve emniyet kemeri takmama gibi birçok kural ihlali tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince bir hafta içinde toplam 11 bin 698 aracın kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda, 3 bin 563 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-30 Ekim tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce toplam 11 bin 698 aracın kontrol edildiği çalışmalarda; 87 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 175 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye alkolmetreye üflemeyi reddetmekten, bin 62 sürücüye hız yapmaktan, bin 385 sürücüye park yasağını ihlal etmekten, 295 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten, 91 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 27 sürücüye abart egzozdan, 36 sürücüye taşıma kanunundan ve 159 sürücüye kask kullanmamaktan olmak üzere toplam 3 bin 563 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca 212 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü belgesinin daimi iptali yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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