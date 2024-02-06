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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 1 Milyon 317 Bin 433 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplamda 1 milyon 317 bin 433 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplamda 1 milyon 317 bin 433 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abart egzozlu araç/sürücülerine ve hatalı parklara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; abart egzoz kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne 45 bin 73 TL, 135 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan dolayı 93 bin 15 TL, bin 625 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 179 bin 210 lira olmak üzere, toplam 1 milyon 317 bin 433 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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