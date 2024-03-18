Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 1 Milyon 285 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 852 araç kontrol edilirken 548 araç sürücüsüne 1 milyon 285 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 11 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 8 bin 852 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 548 araç sürücüsüne 1 milyon 287 bin 100 TL para cezası kesildi. Ayrıca 100 aracın trafikten men edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR