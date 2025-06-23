Eskişehir'de Trafik Denetimleri: Yüzlerce Araç Men Edildi, Sürücü Belgeleri Alındı

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: Yüzlerce Araç Men Edildi, Sürücü Belgeleri Alındı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 89 sürücünün belgesi alındı, 265 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplamda 7 bin 10 trafik cezası kesildi ve çeşitli kazalar meydana geldi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 89 sürücünün belgesine el konulurken, 265 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 16-23 Haziran tarihlerinde çeşitli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında; 4 bin 240 yük taşımacılığı, 960 yolcu taşımacılığı, 25 bin 593 sürücü ve bin 657 adet motosiklet denetlendi. Ayrıca 3 bin 99 alkol denetimi, 6 bin 957 emniyet kemeri denetimi ve 8 bin 680 diğer kontrol türlerinde denetimler yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde toplam 265 araç trafikten men edildi ve 7 bin 10 adet trafik cezası kesildi, 89 sürücü belgesine ise el konuldu.

Öte yandan, 16-23 Haziran tarihlerinde 68 adet yaralanmalı ve 82 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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