Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 7 Bin 954 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 7 bin 954 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 3 bin 737 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-25 Aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 7 bin 954 aracın kontrol edildiği çalışmalar sonucunda; 58 alkollü araç kullanmak, 81 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 838 park yasağı, 536 hız, 239 kırmızı ışık, 28 taşıma kanunu, 112 emniyet kemeri, 9 abart egzoz, 39 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 3 bin 737 araç sürücüsüne işlem uygulandı. Ayrıca 112 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü belgesinin daimi iptali yapıldı. - ESKİŞEHİR