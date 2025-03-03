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Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 29 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 29 Bin Araç Kontrol Edildi
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde 29 bin 298 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 9 bin 163 araca işlem yapıldı, 278 araç trafikten men edildi ve 121 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan 29 bin 298 araç ve sürücüsü kontrol edildiği denetimlerde 9 bin163 araca işlem yapıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan belirli tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 29 bin 298 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 9 bin163 araca işlem yapılırken, 278 araç trafikten men edildi. Ekiplerce kusurlu bulunan 121 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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