İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek

Silah bırakmakta direten PKK'ya son uyarı

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 26 Bin Araç Kontrol Edildi, 7 Bin Ceza Kesildi

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 26 Bin Araç Kontrol Edildi, 7 Bin Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de son bir haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 26 bin 428 araç kontrol edildi ve 7 bin 638 adet trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 26 bin 428 araç kontrol edilirken, 7 bin 638 adet trafik cezası yazıldığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Kent genelinde 7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda; 3 bin 90 yük taşımacılığı, 497 yolcu taşımacılığı, 2 bin 815 alkol denetimi, bin 219 motosiklet, 6 bin 591 emniyet kemeri ve 12 bin 216 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Ekiplerin 26 bin 428 aracın kontrol ettiği denetimler sonucunda 7 bin 638 adet trafik cezası kesilirken, 239 araç trafikten men edildi ve 75 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ayrıca, 40 yaralanmalı ve 56 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahalede bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.