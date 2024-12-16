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Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 23 Bin Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 23 Bin Araç Kontrol Edildi
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Eskişehir'de yapılan trafik denetimlerinde, bir hafta içinde 23 bin 872 araç kontrol edildi. 6 bin 160 sürücüye ceza kesildi, 251 araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir hafta içerisinde 23 bin 872 araç denetlenirken, 6 bin 160 sürücüye trafik cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-16 Aralık tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 264 yük taşımacılığı, bin 5 yolcu taşımacılığı, 2 bin 456 alkol denetimi, 23 bin 872 araç sürücüsü, 489 motosiklet ve 5 bin 885 emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 251 araç trafikten men edilirken, 6 bin 160 adet trafik cezası kesilerek 77 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ayrıca, 3 ölümlü, 38 yaralanmalı ve 81 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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