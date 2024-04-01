Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 2 Bin 212 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma tarafından trafik kurallarına uymayan 2 bin 212 sürücüye toplam 5 milyon 179 bin 808 TL trafik idari para cezası kesilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında Trafik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan denetimlerde; 36 bin 400 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 2 bin 212 sürücüye toplam 5 milyon 179 bin 808 TL trafik idari para cezası kesildi. 296 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 132 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR