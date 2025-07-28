Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 19 Bin 664 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 21-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında çok sayıda sürücü ve araç kontrol edildi.

Eskişehir Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, bir hafta süren denetimlerde toplam 19 bin 664 araç ve sürücü denetime tabi tutuldu. Ekipler, 3 bin 114 yük taşımacılığı, 629 yolcu taşımacılığı, 795 motosiklet ve 6 bin 721 farklı kontrol türü olmak üzere çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalarda 2 bin alkol denetimi, 6 bin 405 emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Kurallara uymadığı belirlenen 208 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Toplamda 4 bin 404 adet trafik cezası kesildi.

Denetimlerin yanı sıra kent genelinde 70 maddi hasarlı, 75 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. Yetkililer, trafik kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ESKİŞEHİR