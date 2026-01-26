Haberler

Son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de son bir hafta içinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 47 araç kontrol edildi, 11 bin 647 trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlenirken, 11 bin 647 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 192 yük taşımacılığı, 280 yolcu taşımacılığı, 2 bin 771 alkol denetimi, 530 adet motosiklet ve 4 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 47 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 11 bin 647 adet trafik cezası yazılırken, 270 araç trafikten men edildi ve 96 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 52 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Futbol maçında silahlı saldırı: 11 ölü var
Lavaş lobisine operasyon! Örgüt lideri dahil 38 kişi yakalandı

Lavaş lobisine dev operasyon! Örgüt lideri dahil onlarca gözaltı var