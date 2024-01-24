Eskişehir'de trafik denetiminde 820 araca 1 milyon 319 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde bin 479 araç sorgulanırken, farklı maddelerden kusurlu bulunan 820 araca 1 milyon 319 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak ve 22 Ocak tarihlerinde denetim düzenlendi. Denetimlerde bin 479 araç kontrol edildi. Kontroller esnasında, farklı maddelerden kusurlu bulunan 820 araca toplamda 1 milyon 319 bin 326 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerde 12 araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR