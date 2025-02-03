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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 61 Sürücü Alkollü Yakalandı

Eskişehir'de Trafik Denetiminde 61 Sürücü Alkollü Yakalandı
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Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetiminde, toplam 702 araç sürücüsü denetlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 702 araç sürücüsü denetlendi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, 31 Ocak-2 Şubat tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanarak trafik kazalarına sebep olan araç sürücülere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 702 araç sürücüsü denetlendi. Yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullandığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne gerekli cezai işlemler uygulanırken, bazı sürücülerinin belgelerinin geçici süre geri alındığı veya daimi iptal edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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