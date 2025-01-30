Eskişehir'de Trafik Denetiminde 51 Şoföre Ceza

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 350 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 51 şoföre ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, 29 Ocak 2025 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 350 araç ve şoförü kontrol edildi. Ekiplerce, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 51 araç şoförüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, çalışmalar sırasında tüm sürücülerin emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği konusunda bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR