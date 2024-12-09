Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Isparta'da askeri helikopter düştü! Ekipler olay yerine sevk edildi

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin 599 Ceza Kesildi

Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin 599 Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 1 hafta içinde 23 bin 606 araç ve sürücü kontrol edildi, 5 bin 599 trafik cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde 23 bin 606 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 599 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerin denetimlerinde; 3 bin 98 yük taşımacılığı, 884 yolcu taşımacılığı, 2 bin 710 alkol denetimi, 23 bin 606 araç/sürücü, 508 adet motosiklet, 5 bin 595 emniyet kemeri ve 10 bin 811 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 272 araç trafikten men edilirken, 5 bin 599 adet trafik cezası kesildi ve 98 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında 51 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
img

Eşinin gündem olan videosuna ilk yorum
img

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.