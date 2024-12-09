Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin 599 Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 1 hafta içerisinde 23 bin 606 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 599 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-9 Aralık 2024 tarihleri arasında kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerin denetimlerinde; 3 bin 98 yük taşımacılığı, 884 yolcu taşımacılığı, 2 bin 710 alkol denetimi, 23 bin 606 araç/sürücü, 508 adet motosiklet, 5 bin 595 emniyet kemeri ve 10 bin 811 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 272 araç trafikten men edilirken, 5 bin 599 adet trafik cezası kesildi ve 98 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca çalışmalar sırasında 51 yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR