Eskişehir'de Trafik Denetiminde 4 Bin 362 Araç Ceza Aldı

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde trafikte 10 bin 480 araç kontrol edilirken, 4 bin 362 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. 12-19 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 10 bin 480 aracın kontrol edildi. Ekiplerin kontrolleri sonucunda; 58 alkollü araç kullanmak, 116 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 812 park yasağı, 619 hız, 242 kırmızı ışık, 43 taşıma kanunu, 153 emniyet kemeri, 8 abart egzoz ve 43 kask kullanmamak başta olmak üzere 4 bin 362 araca işlem uygulandı. Ayrıca 149 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesinin daimi iptal olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR