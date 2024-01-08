Eskişehir'de trafik denetiminde 370 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde 6 bin 497 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 370 araç sürücüsüne 984 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak ile 7 Ocak arasında jandarma sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 6 bin 497 sürücü ve araç kontrol edilirken trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 370 sürücüye 984 bin 682 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 52 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR