Eskişehir'de Trafik Denetiminde 262 Araç Sürücüsüne 436 Bin TL Cezası

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 bin 940 araç kontrol edildi ve 262 araç sürücüsüne toplamda 436 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca 65 araç trafikten men edildi ve 9 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimler sırasında 122 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 bin 940 araç kontrol edilirken, 262 araç sürücüsüne 436 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 3 bin 940 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu olduğu tespit edilen 262 araç sürücüsüne, 436 bin 625 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde, 65 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca denetimler esnasından 122 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR