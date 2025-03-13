Eskişehir'de Trafik Denetiminde 11 Bin 221 Araç Kontrol Edildi

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin 221 araç kontrol edilirken, 6 bin 352 araca işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi. 5-11 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 11 bin 221 araç kontrol edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; 19 alkollü araç kullanmak, 109 sürücü belgesiz araç kullanmak, 2 bin 685 hız, 253 kırmızı ışık, 51 taşıma kanunu, 101 emniyet kemeri, 19 abart egzoz, 147 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 6 bin 352 araca işlem uygulandı. Ayrıca 186 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesinin daimi iptalinin yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR