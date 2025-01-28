Eskişehir'de Trafik Denetimi: 13 Şoföre Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 103 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı belirlenen 13 şoföre ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, 27 Ocak 2025 tarihinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 103 araç ve şoförü kontrol edildi. Ekiplerce 13 araç şoförünün fazla yolcu taşıdığı, belge eksikliği olduğu ve kural ihlali yaptığı tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan şoförlerin sürücü belgelerine ve tescil plakalarına cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR