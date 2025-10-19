Eskişehir'de Trafiği Tehdit Eden Kereste Yükü

Eskişehir'de bir otomobilin bagajına yüklenen keresteler trafiği tehlikeye attı.

Alpu ilçesi Mihalıççık caddesi üzerinde seyreden sedan otomobilin bagajına yüklenen kereste ve inşaat malzemeleri dikkat çekti. Malzemelerin ağırlığından dolayı aracın arka bölümünde çökme yaşanırken, bagajdan dışarı taşan yük ise trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. Otomobilin cadde üzerinde bu şekilde seyrettiği gözlemlendi. - ESKİŞEHİR