Eskişehir'de Trafiği Tehdit Eden Kereste Yükü

Eskişehir'de Trafiği Tehdit Eden Kereste Yükü
Eskişehir'de bir otomobilin bagajına yüklenen keresteler, trafikte tehlike oluşturdu. Araçtaki aşırı yük nedeniyle arka bölüm çökerken, bagajdan taşan malzemeler diğer sürücüleri risk altına soktu.

Eskişehir'de bir otomobilin bagajına yüklenen keresteler trafiği tehlikeye attı.

Alpu ilçesi Mihalıççık caddesi üzerinde seyreden sedan otomobilin bagajına yüklenen kereste ve inşaat malzemeleri dikkat çekti. Malzemelerin ağırlığından dolayı aracın arka bölümünde çökme yaşanırken, bagajdan dışarı taşan yük ise trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. Otomobilin cadde üzerinde bu şekilde seyrettiği gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
