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Eskişehir'de trafiğe kapalı alanlara giren 71 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, trafiğe kapalı alanlara girdiği tespit edilen 71 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimle, trafiğe kapalı alanlara girdiği belirlenen 71 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç trafiğine kapalı alanlarda kullanılan motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullandığı tespit edilen 71 sürücüye para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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