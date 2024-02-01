Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Torbacılara Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında kent genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.E.Ş., A.Ö., T.D. ve O.U. isimli şahıslar yakalanırken, 38 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 1,50 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Eskişehir Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title