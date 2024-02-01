Eskişehir'de Torbacılara Operasyon: 4 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince torbacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında kent genelinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.E.Ş., A.Ö., T.D. ve O.U. isimli şahıslar yakalanırken, 38 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 1,50 gram bonzai, 9 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR