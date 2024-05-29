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Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Suç Öncesi Bilgilendirme Çalışmaları Yaptı

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Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Evden hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak mahallelerde toplam 173 vatandaşla yüz yüze görüşülerek basit güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Bu kapsamda 24.05.2024 tarihinde Sütlüce Mahallesi Bilgesu Sokak ve Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak'ta gerçekleşen Evden Hırsızlık olayları ile ilgili olarak 27-28 Mart tarihlerinde Bilgesu ve Aydınlı sokak olmak üzere Sütlüce ve Kumlubel Mahalleleri genelinde toplam 173 vatandaş ile yüz yüze görüşüldü. Hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek basit tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri içeriğine sahip toplam 70 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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