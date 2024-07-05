Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bin 487 vatandaşa bilgilendirme yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerini geliştirmek amacıyla bin 487 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme çalışmaları, suç işlenmesinin önlenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hedefiyle gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirilmesi kapsamında bin 487 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması adına faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen yaralanma ve ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmiş; özellikle sokak düğünlerinin başladığı ilimiz genelinde mahalle muhtarlıkları, umuma açık yerler, camiler, cami dernekleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları yapılmış bu çalışmalar sırasında; Ruhsatlı dahi olsa silah ve tüfekle meskun mahalde ateş etmenin kanunen yasak olduğu, ruhsatlı silah ile havaya ateş edilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edildiği, silaha el konulduğu ve cezai işlem uygulandığı, ses, gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı tabir edilen silahlar ile havaya ateş edilmesinin kanunen yasak olduğu ve cezai yaptırımlarının olduğu, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde izinsiz havai fişek atmanın yasak olduğu bu gibi durumlar için kaymakamlıklardan gerekli izinlerin alınması gerektiği, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinlikler öncesinde mutlaka bağlı bulunulan Polis Merkezi Amirliklerine bilgi verilmesi ve izin alınması gerektiği, özellikle düğün sahiplerinin düğüne gelen davetlileri havaya ateş açılmaması konusunda uyarması gerektiği, kurallara ve uyarılara uyulmaması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumu bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle yapılacak adli ve idari işlemlerden etkinlik sahibinin de sorumlu tutulacağı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Bin 487 vatandaşımız yüz yüze bilgilendirilmesi sağlanmış, çalışmalar sırasında "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma", "En Mutlu Gününüz En Acı Gününüz Olmasın" uyarılarının bulunduğu 588 adet afiş vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlara asıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title