Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bin 487 vatandaşa bilgilendirme yaptı

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirilmesi kapsamında bin 487 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması adına faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen yaralanma ve ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmiş; özellikle sokak düğünlerinin başladığı ilimiz genelinde mahalle muhtarlıkları, umuma açık yerler, camiler, cami dernekleri ve vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler ziyaret edilerek bilgilendirme çalışmaları yapılmış bu çalışmalar sırasında; Ruhsatlı dahi olsa silah ve tüfekle meskun mahalde ateş etmenin kanunen yasak olduğu, ruhsatlı silah ile havaya ateş edilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edildiği, silaha el konulduğu ve cezai işlem uygulandığı, ses, gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı tabir edilen silahlar ile havaya ateş edilmesinin kanunen yasak olduğu ve cezai yaptırımlarının olduğu, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde izinsiz havai fişek atmanın yasak olduğu bu gibi durumlar için kaymakamlıklardan gerekli izinlerin alınması gerektiği, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinlikler öncesinde mutlaka bağlı bulunulan Polis Merkezi Amirliklerine bilgi verilmesi ve izin alınması gerektiği, özellikle düğün sahiplerinin düğüne gelen davetlileri havaya ateş açılmaması konusunda uyarması gerektiği, kurallara ve uyarılara uyulmaması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumu bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle yapılacak adli ve idari işlemlerden etkinlik sahibinin de sorumlu tutulacağı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Bin 487 vatandaşımız yüz yüze bilgilendirilmesi sağlanmış, çalışmalar sırasında "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma", "En Mutlu Gününüz En Acı Gününüz Olmasın" uyarılarının bulunduğu 588 adet afiş vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlara asıldı. - ESKİŞEHİR