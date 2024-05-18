Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Tombakzade Parkı ve çevresinde 43 şahıs sorgulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Tombakzade Parkı ve çevresinde yapılan uygulamalarda 43 şahıs sorgulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla şüphelilere yönelik yürütülen uygulamalarda Tombakzade Parkı ve çevresinde 43 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Tombakzade Parkı ve çevresinde uygulama yapıldı. Halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmada 43 şüpheli sorgulandı. Yetkililer, uygulamaların devam ettiğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title