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Eskişehir'de Tofaş Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tofaş marka otomobil tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçtikten sonra tıra çarparak ikiye bölünen Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, sürücü ağır olmak üzere diğer 2 yolcu ise yaralandı.

Kaza, Eskişehir Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinde seyreden Oktay Ş. idaresindeki 06 GSA 64 plakalı Tofaş marka araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan otomobil önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, D.Ü. idaresindeki 06 EIS 134 çekici plakalı tıra daha sonra ise 34 FTR 895 plakalı araca çarptı.

İkiye bölünen araçtaki yolcu hayatını kaybetti

Kazanın etkisiyle Tofaş marka araç ikiye bölünürken, araçta yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Rufi Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Oktay Ş., kazada ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, otomobildeki diğer iki yaralı ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Rufi Çoşkun'un cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

"4 kişilerdi, aralarından 1 kişi camdan fırladı"

Kazada Tofaş marka aracın çarptığı 34 FTR 895 plakalı aracın İdris Akan isimli sürücüsü kaza anını şöyle anlattı;

"Karşı istikametten çok hızlı bir şekilde uçtu. Orta şeritten giden tır kamyonun altına doğru önüne girdi. Oradan hız kesti, sekti ve bana çarptı. Çarpan şahin ikiye bölündü. Allah kolaylık versin. Çok süratliydi. Bariyerlere vurunca yükseldi. Yükselen araba tırın önünde yavaşladı, çarptı. Oradan seken araba bana çarptı. Arabada 4 kişilerdi, aralarından 1 kişi camdan fırladı. Çok kanlı ve kötü bir sahneydi. Herhalde 1 kişi de ölmüş, onu tam bilmiyorum. 112 Acil Servis ekipleri öyle söylediler. Tır olmasa ben de giderdim. Araçta tektim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Tofaş Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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