Eskişehir'de Tırın Otomobile Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de bir tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- Eskişehir Karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nurettin T. (47) idaresindeki 03 AS 789 plakalı tır, önünde giden Hüseyin Y. (38) idaresindeki 03 VL 027 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda, tır sürücüsü Nurettin T., otomobilin sürücüsü Hüseyin Y. ve otomobilde yolcu olan A.K.Y. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR