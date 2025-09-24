Eskişehir'de Tır Kazasında Sürücülerden Örnek Davranış

Eskişehir'de iki tırın çarpışması sonucu ezilen kabinden ufak sıyrıklarla çıkan sürücüye, kazaya karışan diğer sürücü kurabiye ikram ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza, Bursa-Eskişehir kara yolu üzerinde Eskişehir istikametinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinden Eskişehir'e yük almak için gelen H.B. idaresindeki16 BCG 980 dorse plakalı tır, Irak'a giden 27 BBS 380 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle idaresindeki16 BCG 980 dorse plakalı tır yolun kenarında bulunan refüje uçtu.

Çekici kısmı tamamen dorsesinin altında kalarak ezilen tırın sürücüsü H.B. burnu bile kanamadan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü kaza yapan aracının yanına oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştığı görüldü. Dorsesinde ve lastiklerinde hasar oluşan 27 BBS 380 plakalı tırın sürücüsü, yanındaki kurabiyelerden, kendisine çarpan sürücüye ikram etti ve halini, hatırını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan kazadan dolayı Bursa-Eskişehir kara yolunda trafik durma noktasına geldi. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR