Yönlendirme tabelasına çarpan tırın ön kabini koptu: 1 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolunda kontrolden çıkarak yönlendirme tabelasına çarpan tırın ön kabini koptu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza mahalli büyük hasar gördü.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yönlendirme tabelasına çarpan tırın ön kabini koparken, kazayı yaralı olarak atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda Kanlıpınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.Ö. isimli şahsın idaresindeki 06 DA 6348 plakalı kireç yüklü tır, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak yönlendirme tabelasına çarptı. Yerinden kopan tabela tırla birlikte savrulurken, yan taraftaki bariyerlere çarpan aracın ön kabini orta refüje düştü.

Sürücü bu kazayı ölmeden atlattı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Bilinci açık olan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahalli adeta savaş alanına döndü

Hurdaya dönen tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Adeta savaş alanına dönen yolda ise ekiplerce temizlik çalışması yapıldı. Kaza sebebiyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
