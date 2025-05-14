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Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Eskişehir'de Tır Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, bir tır önündeki tıra arkadan çarptı. Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de önündeki tıra arkadan çarpması sonucu kabinde sıkışan demir direk yüklü tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkiinde bulunan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine ilerleyen O.D. (30) idaresindeki 42 V 1248 plakalı tır, aynı yönde ve önünde seyreden N.T. (38) yönetimindeki 42 Y 6668 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan 42 V 1248 plakalı tırın sürücüsü O.D. sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.D. sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

42 V 1248 plakalı tırın dorsesinde bulunan tonlarca ağırlıktaki demir direklerin öne yığıldığı ve kasaya zarar verdiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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