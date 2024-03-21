Eskişehir'de Tır Kazası: Şoför Yaralandı

Eskişehir'de 2 tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, şoför kabini kopan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih S. (41) idaresindeki 16 SAH 14 plakalı tır, kendisiyle aynı istikamette seyir halinde bulunan İbrahim L. (32) idaresindeki 16 ABK 239 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 16 SAH 14 plakalı tırın şoför kabini koparak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 SAH 14 plakalı tırın sürücüsü Fatih S., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR