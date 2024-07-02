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Eskişehir'de Ticari Taksiye Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Eskişehir'de Şimşek Sokak ile Kartal Tepesi Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de sokak arasında ticari taksiye çarpan motosiklet sürücüsü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Şimşek Sokak ile Kartal Tepesi Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.U. idaresindeki 26 AAP 805 plakalı motosiklet, H.O. idaresindeki 26 T 0059 plakalı ticari taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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