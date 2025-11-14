Haberler

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 91 Bin TL Ceza Uygulandı

Güncelleme:
Eskişehir'de yapılan denetimlerde, 42 firmada tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 91 bin 814 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin 7-13 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 91 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 7-13 Kasım 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 42 firmada 960 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 91 bin 814 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 13 firmada 65 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

