Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 503 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ay içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 503 bin 394 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, kasım ayı boyunca denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 201 firmada 4 bin 780 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 503 bin 394 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 63 firmada 351 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR