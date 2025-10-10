Haberler

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 427 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 1-10 Ekim 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 82 firmada 2 bin 220 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 427 bin 410 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 21 firmada 105 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
