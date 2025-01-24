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Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 161 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 161 Bin TL Ceza Uygulandı
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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, 71 firmada tespit edilen aykırılıklar sonucu toplam 161 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 1400'den fazla ürün incelendi.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nce 17-23 Ocak'ta yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 161 bin 466 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde 71 firmada bin 420 ürün; Haksız Fiyat Artışı kapsamında ise 48 firmada 215 ürün denetlendi. Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 161 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Haksız Fiyat Artışı kapsamında yapılan denetimler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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