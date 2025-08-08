Eskişehir'de Ticaret Denetimleri: 155 Bin TL Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 12 firmada tespit ettikleri aykırılıklar nedeniyle toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucunda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında il merkezinde ve ilçelerde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddeler) ile ilgili 12 firmada 60 ürün denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 155 bin 134 TL idari para cezası uygulandı. 'Haksız Fiyat Artışı' çerçevesinde yapılan denetimlerin raporları ise, değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.