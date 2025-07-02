Eskişehir'de Ters Yönden Giden Otomobil Tehlike Saçtı

Eskişehir'de Ters Yönden Giden Otomobil Tehlike Saçtı
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Eskişehir'de gece saatlerinde ters yönden giden bir otomobil, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Sürücünün uyarılmasına rağmen yola devam etmesi dikkat çekti.

Eskişehir'de gece saatlerinde ters yönden giderek trafiği tehlikeye atan otomobil tepki çekti.

Olay, gece saat 00.33'te Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Yaşlı bir erkek sürücü idaresinde olduğu görülen 06 BOL 075 plakalı otomobil, ters yönden giderek trafikte kazalara davetiye çıkarttı. Diğer sürücüler selektör yaparak ters yönden giden otomobilin sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Bahse konu sürücü, buna rağmen ters yönden gitmeye devam ederek tepkiye neden oldu. İlginç durum görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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