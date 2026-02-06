Haberler

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kontrolden çıkan bir otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada, yaralılar ayakta tedavi edildi.

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.K. isimli şahsın idaresindeki 48 EC 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, sürücü ve yolcu O.Y. kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, hız ve yol şartlarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda sürücüleri uyardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu