Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar-Polatlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.K. isimli şahsın idaresindeki 48 EC 754 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, sürücü ve yolcu O.Y. kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, hız ve yol şartlarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda sürücüleri uyardı. - ESKİŞEHİR