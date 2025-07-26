Eskişehir'de Temmuz Ayında 224 Bin TL İdari Para Cezası Uygulandı

Eskişehir'de Temmuz Ayında 224 Bin TL İdari Para Cezası Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz ayında Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde toplam 224 bin 786 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 47 firmada 1,360 ürün kontrol edildi ve haksız fiyat artışı tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan temmuz ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde, toplam 224 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.

Temmuz ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 47 firmada bin 360 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 19 firmada 95 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 224 bin 786 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var

Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı

Bir kent bu olayı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.