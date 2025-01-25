Eskişehir'de Tek Katlı Bina Yangınında Bina Kullanılamaz Hale Geldi
Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan müstakil bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, ancak alevlerin binayı kısa sürede sardığı ve binanın kullanılmaz hale geldiği bildirildi.
Eskişehir kent merkezinde bulunan tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Eskibağlar Mahallesi Cidde Sokak üzerinde bulunan müstakil binada meydana geldi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangında alevler binayı kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, bina kullanılmaz hale geldi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa