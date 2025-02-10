CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Trump 'Gazze'yi satın almaya kararlıyım' dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi

Trump'ın skandal Gazze çıkışına Kremlin'den ilk yanıt

Eskişehir'de Tek Başına Yaşayan Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Eskişehir'de Tek Başına Yaşayan Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 67 yaşındaki Y.Ö.'nün evinde hayatını kaybettiği ve bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Yakınları tarafından haberi alınmayan yaşlı adamın ölüm nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve tek yaşayan 67 yaşındaki adamın, evinde bir hafta önce hayatını kaybettiği, bedeninin bir kısmının fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak'taki 14 kapı numaralı müstakil evde tek yaşayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Y.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İkamete giden polis ekiplerinin kapıyı açmasıyla Y.Ö. yerde yatarken bulundu. Yapılan incelemelerde adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Öte yandan, Y.Ö.'nün cansız bedeninin bazı kısımlarının fareler tarafından yenildiği öğrenildi. Adamın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
img

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Sosyal medyada tanıştığı eskortu otele çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı

Otel odasına eskort çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
'Evli erkeklerle birlikte olurum' dedi, savunması daha skandal

"Evli erkeklerle birlikte olurum" dedi, savunması daha skandal

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.