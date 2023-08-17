Eskişehir'de Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Üstünde Seyahat Eden Şahıs

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bir otomobilin üst camından dışarı çıkan şahıs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeli hareketiyle hem kendisini hem de trafiği tehlikeye atan şahıs, görenlerden tepki topladı.

Eskişehir'de hızla giden bir otomobilin üst penceresinden dışarı çıkarak seyahat eden şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Çevreyolu üzerinde hızla giden otomobilin üst camından dışarı çıkan şahıs, hem kendisini hem de trafiği tehlikeye soktu. Elindeki içecek şişesiyle birlikte camdan çıkarak hızla giden otomobilin üstünde yolculuğa devam eden şahıs, görenlerden tepki topladı. - ESKİŞEHİR