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Eskişehir'de Tehlikeli Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

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Eskişehir'de bir sürücü, ayağını camdan çıkartarak ve elinde telefon ile seyahat ederek trafiği tehlikeye soktu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada tepki topladı.

Eskişehir'de hem ayağını camdan çıkartarak hem de elinde telefon ile seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü görenleri hayrete düşürdü. Bir ayağını camdan çıkartan, bir eliyle de cep telefonunu tutan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Yoldan geçen başka bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen duyarsız sürücü, sosyal medyada tepki topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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