Eskişehir'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Eskişehir'de motosiklet üstünde bulunan 2 kişinin, tır arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yüksek hızla seyir halinde bulunan bir tırın arkasından takip mesafesini hiçe sayarak motosikletle yolculuk yapan 2 kişi, tedirginliğe neden oldu. Tır sürücüsünün görmesinin mümkün olmadığı noktada ilerleyen motosikletteki gençlerin tehlikeli yolculuğu, yoldan giden başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önlerindeki aracın fren yapmasıyla bir anda tırın altında kalmayı göze alarak seyahat eden gençlerin, trafiğe kasksız çıkmaları da tepki topladı.

Eskişehir'de motosiklet üstünde bulunan 2 kişinin, tır arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolunda kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Yüksek hızla seyir halinde bulunan bir tırın arkasından takip mesafesini hiçe sayarak motosikletle yolculuk yapan 2 kişi, tedirginliğe neden oldu. Tır sürücüsünün görmesinin mümkün olmadığı noktada ilerleyen motosikletteki gençlerin tehlikeli yolculuğu, yoldan giden başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Önlerindeki aracın fren yapmasıyla bir anda tırın altında kalmayı göze alarak seyahat eden gençlerin, trafiğe kasksız çıkmaları da tepki topladı. - ESKİŞEHİR