Eskişehir'de Tehlikeli Motosiklet İtişi

Eskişehir'de bir sürücü arkadaşının bozulan motosikletini ayağı ile arkadan iterek tehlikeli bir şekilde trafikte ilerledi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, yolda tehlikeli bir biçimde ilerleyen 2 motosiklet dikkat çekti. Görüntülerde arkadaki motosiklet sürücüsünün ayağını öndeki motosiklete koyarak ittiği görüldü. Metrelerce yolun sağ şeridinde ilerleyen motosikletlerden öndekinin bozulduğu ya da benzinin bittiği, ondan dolayı itildiği düşünüldü. Trafiği ve canlarını tehlikeye atan sürücüler trafik polisi tarafından uyarıldı. - ESKİŞEHİR