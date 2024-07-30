Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Tehlikeli Manevralar Yapan Kamyonet Trafikten Men Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de tehlikeli manevralar yaparak trafiği tehlikeye sokan açık kasa kamyonete polis ekiplerince işlem yapılarak araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de tehlikeli manevralar yaparak trafiğe tehlikeye sokan açık kasa kamyonete polis ekiplerince işlem yapılarak araç trafikten men edildi.

Eskişehir'de 26 Temmuz tarihinde Çevre Yolu, Bursa istikameti Yanık Kahveler Kavşağı yan yol güzergahında, sürücüsünün trafiği tehlikeye atacak şekilde kullandığı plakasız açık kasa kamyonet bir vatandaş tarafından video kaydına alınmış, görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bahse konu kamyonet ile ilgili tehlikeli araç kullandığı ve diğer araçlara yol vermediği gerekçesiyle çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde araç ve sürücüsüne tehlikeli araç kullanmak, bozuk ışık donanımı, teknik değişiklikleri tescil belgesine işletmemek, yeterli sayıda plaka takmamak maddelerinden cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekiplerce araç trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı

 Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım

 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Bakmadan Geçme

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 30 Temmuz Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Sokak hayvanları yasası 5. madde nedir? Resmi Gazete bugün (30 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 30-31 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30-31 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title