Eskişehir'de Tefecilikten 4 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'de tefecilik suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı. 2'sine adli kontrol kararı verildi.
Eskişehir'de tefecilik suçundan adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Eskişehir'de tefecilik suçu kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si hakkında ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararı verildi. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa